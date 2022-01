Reichartshausen – Schmorbrand in evangelischer Kirche – Ursache unklar

Reichartshausen//Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Nacht zum Sonntag in der evangelischen Kirche in der Wannestraße zu einem Schmorbrand. Im weit verzweigten Kabelsystem der sich in der Sanierung befindlichen Kirche wurden gegen 2.25 Uhr Schmorungen festgestellt, weshalb die Freiwillige Feuerwehren aus Reichartshausen und Aglasterhausen, die mit rund 30 Mann im Einsatz waren, von der Leitstelle Rhein-Neckar zur Brandbekämpfung aufgerufen wurde. Von wo aus der Brand seinen Ausgang nahm, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Brandexperten des Polizeireviers Sinsheim. Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Die Kirche wurde beschlagnahmt, die Eingangstüren hierzu versiegelt. Die Ermittlungen dauern an.



