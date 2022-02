Neuleiningen/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 23.01.2022, um 10.12 Uhr, beklebte ein 28-jähriger Tatverdächtiger die Scheibe eines Enforcement-Trailers mit schwarzem Klebeband. Der Blitzer-Anhänger war in der Nothaltebucht auf der A6, Gemarkung Neuleinigen abgestellt. Kurz nach 10 Uhr fuhr der Tatverdächtige selbst in die Bucht, stieg aus seinem Wagen aus und ging zum Anhänger. Dort beklebte er mit dem mitgebrachten schwarzen Klebeband die Scheibe des Blitzers. Durch das Aufbringen des Bandes konnte der Trailer für einen Zeitraum von einer Stunde die Geschwindigkeiten auf der A6 nicht mehr überwachen und Verstöße nicht feststellen. Im Wege der sofort eingeleiteten Ermittlungen gelang es der Polizei den Tatverdächtigen zu identifizieren. Der 28-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim war wegen mehrerer Geschwindigkeitsverstößen in den vergangenen Jahren bei der Zentralen Bußgeldstelle aktenkundig. Der Tatverdächtige räumte den Polizeibeamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim gegenüber die Tat ein. Zum Motiv erklärte er, dass er eine Abneigung gegen Blitzer habe. Verwundert war er, dass es sich hierbei nicht um einen “Dummen-Jungen-Streich”, sondern um den Verdacht einer Straftat handelt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Störung öffentlicher Betriebe (§316b StGB) eingeleitet. Hier droht eine Strafe von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe.



