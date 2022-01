Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 6. Februar um 10 Uhr stellt sich das Pfarrehepaar vom Hoff, derzeit Mosbach, in der Erlöserkirche vor. Sie möchten gemeinsam die 1,5 Pfarrstellen übernehmen, die in der Erlösergemeinde durch den Wegzug von Pfarrer Helmut Krüger und Diakonin Claudia Krüger zum 1. Februar 2022 frei geworden sind. „Wir freuen uns sehr über das Interesse des Ehepaars vom Hoff, bei uns in Mannheim in der Erlösergemeinde mitzuwirken“, sagt Dekan Ralph Hartmann. Seckenheim sei eine Gemeinde mit großer Freude an Kreativität, Kontinuität und Kooperation. Der Stadtkirchenbezirk biete ein vielfältiges und lebendiges Umfeld, in dem künftig die Zusammenarbeit der kooperierenden Gemeinden noch wichtiger würde. Die Seckenheimer Gemeinde arbeitet dabei eng mit der Johannes-Calvin-Gemeinde (Friedrichsfeld) und der evangelischen Gemeinde Rheinau zusammen, die gemeinsam die Kooperationsregion Süd bilden.



Am 6. Februar gestaltet das Ehepaar vom Hoff den Gottesdienst und stellt sich damit der Gemeinde vor. Im Anschluss daran haben die Gemeindemitglieder in einer außerordentlichen Gemeindeversammlung die Möglichkeit, dem Pfarrehepaar Fragen zu stellen. Gewählt werden Gemeindepfarrer: innen vom jeweiligen Ältestenkreis. Für Freitag, 18. Februar um 17 Uhr findet in der Erlöserkirche ein Wahlgottesdienst statt, bei dem der Ältestenkreis über die Nachfolge abstimmt. Bis die Pfarrstelle in der Erlösergemeinde wieder besetzt ist, übernimmt Pfarrer Uwe Sulger von der evangelischen Gemeinde Rheinau die Vakanzvertretung. Es sind nur noch wenige Plätze frei für die Teilnahme am Gottesdienst. Eine Anmeldung im Pfarrbüro ist erforderlich: per Mail: erloesergemeinde@ekma.de, per Telefon: 0621 / 28000-129 zu den Öffnungszeiten Di bis Fr 9-12 Uhr. (dv)