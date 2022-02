Mannheim – 15 neue Bäume für den neugestalteten Taunusplatz

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bauarbeiten in der Oberen Hauptstraße schreiten voran. Ab Montag, 7. Februar, wird der aktuelle Bauabschnitt zwischen der Oberen Mühlstraße und Am Bachrain für den Verkehr freigegeben. Ab diesem Zeitpunkt be ginnt auch der Vollausbau der Straße und der Gehwege im Bereich zwi schen Am Bachrain und dem Gebäude mit ... Mehr lesen »