Frankenthal / Kusel / Kaiserslautern

Zwei Polizisten in der Nähe von Kusel erschossen Christian Baldauf / Dirk Herber:Diese schreckliche Tat lässt uns

tief betroffen und schockiert zurück.

In den frühen Morgenstunden sind eine Polizistin und ein Polizist während einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Kusel erschossen worden. Christian Baldauf, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, und Dirk Herber, ehemaliger Polizeibeamter, Vorsitzender des Innenausschusses des Landtages und Leiter des Zukunftsfeldes Sicherheit und

Recht der CDU-Landtagsfraktion, reagieren tief betroffen:

Christian Baldauf: „Ich kann meine Bestürzung kaum in Worte fassen. Zwei junge Polizeibeamte wurden durch diese schreckliche Tat aus dem Leben gerissen. Die junge Kollegin war sogar noch in der Ausbildung. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen der beiden Polizisten. Ich hoffe, dass die Täter schnell gefasst werden können und unser Rechtsstaat hart durchgreift, um ein deutliches Zeichen zu setzen.“

Dirk Herber: „Diese schlimme Nachricht trifft mich als ehemaliger Polizeibeamter besonders. Wir wissen alle, dass in unserem Beruf die gefährlichsten Situationen auf uns zukommen können. Wir bereiten uns auf viele mögliche Szenarien vor; eine solch unfassbare Tat lässt mich einfach stumm und traurig werden.“



VIDEOINSERAT

Brand in Recyclingfirma im Jungbusch