In der Nacht auf Montag, dem 31.01.2022, gaben bisher Unbekannte tödliche Schüsse auf zwei Polizisten im Landkreis Kusel (Rheinland-Pfalz) ab. Laut Polizeimitteilung vom Montagmorgen sind die beiden Polizeibeamten (24 und 29 Jahre) bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 erschossen worden. Laut der Mitteilung fielen die tödlichen Schüsse gegen 4.20 Uhr. Die Hintergründe der blutigen Tat sind bislang völlig unklar.



Dazu Dr. Jan Bollinger, 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender und innenpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion und der polizeipolitische Sprecher Peter Stuhlfauth: „In den frühen Morgenstunden des 31.01.2022 erfuhren wir von der grausamen Tat, die uns schockiert hat und die wir aufs schärfste verurteilen. Hier wurden zwei junge Menschen bei der Ausführung ihrer Dienstpflicht in einer niederträchtigen Art und Weise aus dem Leben gerissen. Wir möchten den Familien, Freunden und Kollegen unsere Anteilnahme aussprechen und sind in den schweren Stunden in Gedanken bei ihnen!“

Dr. Jan Bollinger weiter: „Eine solche Tat, bei der die Einsatz- und Sicherheitskräfte mit Schusswaffen angegriffen werden und deren Tod beabsichtigt oder billigend in Kauf genommen wird, stellt auch gleichzeitig einen Angriff auf uns alle und unseren Rechtsstaat dar. Hier muss der Rechtsstaat mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln durchgreifen, um die Täter zu ergreifen und zu bestrafen!“

Peter Stuhlfauth abschließend: „Als Polizeibeamten a.D. trifft mich diese Tat schwer. Die jungen Kollegen standen am Anfang ihrer Dienstlaufbahn und wurden bei einer Routinesituation gewaltsam aus unserer Mitte gerissen. Mir ist es daher sehr wichtig, dass die schreckliche Tat schnell aufgeklärt wird und der oder die Täter einer gerechten Strafe zugeführt werden!“

Quelle AfD Rheinland Pfalz