Kaiserslautern – Verborgen in Schwarz Familienführung im mpk

Kaiserslautern/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einer Familienführung, in der es um das Thema „Verborgen in Schwarz“ geht, lädt das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk), Museumsplatz 1, am Sonntag, 6. Februar, um 11 Uhr mit Nadine Choim ein. Günter Umberg, Jahrgang 1942, hat 2006 eine unbetitelte Arbeit angefertigt, die zurzeit in der großen „Finale“-Ausstellung zu sehen ist. Sie entführt die Betrachterinnen und Betrachter in alle Schattierungen der Farbe Schwarz. Auf einer Sperrholz-Träger-Konstruktion schichtete der Künstler abwechselnd in bis zu 50 oder gar 100 Lagen mit der Spritzpistole aufgesprühtes Dammarharz und ein vorsichtig mit dem Pinsel aufgestrichenes Schwarz-Blau-Pigment-Gemisch. Durch diese Maltechnik ergibt sich eine äußerst empfindliche Oberflächenstruktur: Die Pigmentkörner sind nicht eingebunden, sondern liegen mit geringer Haftung auf der leicht klebrigen Dammaroberfläche.



Die Familienführung rückt dieses beeindruckende Werk in den Mittelpunkt. Im praktischen Teil werden zwei verschiedene Techniken mit Jaxon-Kreide gezeigt: Einmal wird bunte Jaxon-Kreide aufgetragen und dann das Bild mit schwarzer Kreide übermalt. Im Anschluss wird die schwarze Farbe teilweise abgekratzt und die bunte Schicht kommt wieder zum Vorschein. Bei der anderen Technik wird bunt mit Jaxon-Kreide gemalt und danach das Bild mit schwarzer Wasserfarbe lasiert. Eine Anmeldung sollte unter Telefon 0631 3647-205 oder an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de erfolgen. Die aktuell geltenden Corona-Regeln finden sich unter www.mpk.de.