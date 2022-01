Nachtrag: Zwei Polizeibeamte tödlich verletzt – Änderung der Hinweisnummer



Kaiserslautern / Landkreis Kusel (ots)

In der Fahndung zu den zwei tödlich verletzten Polizeibeamten haben wir die Hinweisnummer geändert. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631 369-2528 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Aufgrund der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen kommt es teilweise zu #Verkehrsbehinderungen im Bereich #Kusel #Ulmet #Altenglan

Die Ortsdurchfahrt #Ulmet ist vollgesperrt!

Weiterhin gilt der Hinweis keine Anhalter mitnehmen!

Ab sofort ist die Polizei als #Ansprechpartner für die Bevölkerung in #Ulmet vor Ort, dies teilte die Polzei Kaiserslautern per Twitter mit.(Foto)