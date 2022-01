Insheim – Ungesicherte Ladung

Insheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem dreistelligen Bußgeld muss ein 22 Jahre alter Landauer Kleintransporterfahrer rechnen, weil er heute Vormittag sein befördertes Dämmmaterial nicht ausreichend gesichert hatte. Der Mann war unterwegs auf der A 65 bei der AS Insheim, als Autofahrer auf der Gegenfahrbahn umherfliegende Dämmrollen via Notruf der Polizei mitteilten. Die verlorene Ladung konnte eingesammelt und abtransportiert werden. Neben dem Fahrer werden auch Verlader und Fahrzeughalter Post von der Bußgeldstelle bekommen, weil auch sie für die transportierte Ladung mitverantwortlich sind. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.



