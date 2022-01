Hockenheim – Auszeichnung nachgeholt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei der Blutspenderehrung der Stadtverwaltung Hockenheim in Kooperation mit dem DRK im letzten November konnte Oberbürgermeister Marcus Zeitler wieder 19 Bürgerinnen und Bürger ehren, die regelmäßig Blut für andere Menschen gespendet haben. Die meisten Spenden aller zu Ehrenden (125

Spenden) gab dabei Stefan Barth, der am Abend der Veranstaltung leider nicht anwesend war. Auf der Veranstaltung versprach Fabrice Kühnhenrich vom DRK Hockenheim, selbst bei Stefan Barth an der Haustür zu klingeln, um ihm die Urkunde, die Ehrennadel, die HMV-Rennstadtkarte und einen Präsentkorb persönlich zu übergeben. Gesagt, getan: Er besuchte Stefan Barth und übergab ihm die Auszeichnung, worüber dieser sich sehr freute. „Ich spende seit meinem 18. Geburtstag regelmäßig beim DRK Blut. Bereits meine Eltern waren Blutspender. Nicht reden sondern machen, ist meine Devise, daher gehe ich zum Blutspenden“, erläutert Stefan Barth seine Motivation.



„In der Hoffnung, dass mein Spenderblut Menschen in Not hilft und ich nie in eine Notlage komme, in der ich selbst mal Blut benötige, werde ich auch weiterhin spenden, solange ich gesundheitlich fit bleibe. Der nächste Termin ist bereits vorgemerkt, das ist dann der 131.“, so Barth weiter. OB Zeitler wirbt: „Machen Sie mit!“ „Die Blutspenden tragen dazu bei, Kranke und Verletzte in den baden-württembergischen Krankenhäusern mit Blut und seinen Bestandteilen zu versorgen. Sie helfen damit anderen in einer ganz schwierigen Lebenslage und sind damit das wichtigste Glied in der Versorgungskette. Ich kann nur dafür werben, dass unsere Bürgerinnen und Bürger auch in diesem Jahr wieder möglichst viel Blut spenden“, sagt OB Marcus Zeitler.

Quelle: DRK Hockenheim