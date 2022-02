Hockenheim – Anlaufstelle für Anliegen jeder Art

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Als Anlaufstelle für alle Anliegen ist sie in Hockenheim bekannt: Anita Keller. Die langjährige Sekretärin des Fachbereichs Bauen und Wohnen der Stadtverwaltung Hockenheim verabschiedet sich aber jetzt Ende Januar in den verdienten Ruhestand. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich habe gerne zugehört und den Bürgerinnen und Bürgern bei Anliegen Ratschläge gegeben“, erzählt Anita Keller bei ihrer Verabschiedung im Rathaus dem Oberbürgermeister Marcus Zeitler, dem Fachbereichsleiter Christian Engel und dem Personalratsvorsitzenden Johannes Lienstromberg. Anita Keller ist eine „Ur-Hockenheimern im besten Sinne“. In der Stadt geboren und zeitlebens dort wohnhaft begann sie am 1. September 1974 ihre Ausbildung für die Verwaltung im Rathaus. Drei Jahre später – nach erfolgreicher Abschlussprüfung – durchlief sie verschiedene Funktionen, unter anderem als Sekretärin des ehemaligen Oberbürgermeisters Gustav Schrank. Nach der Erziehungszeit der drei Kinder und einem „beruflichen Abstecher“ zu Haus und Grund Hockenheim kam sie am 1. Februar 2012 ins Rathaus zurück.



Seitdem war sie als Sekretärin im Fachbereich Bauen und Wohnen beschäftigt. OB Marcus Zeitler bedankte ich bei Anita Keller für ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Stadt Hockenheim. „Es ist immer schade, wenn Personen wie Sie gehen, denn Sie werden uns und den Bürgerinnen und Bürgern Hockenheims fehlen. Ich habe nie ein schlechtes Wort über Sie gehört. Sie waren immer kollegial und hilfsbereit“. Anita Keller scheidet mit guten Gedanken aus dem aktiven Dienst aus. „Es war alles in allem eine schöne Zeit“, findet sie rückblickend. Den Ruhestand möchte Anita Keller mit ihrem Ehemann zunächst entspannt angehen. Denn dann warten neben den eigenen Kindern schon sechs Enkelkinder auf sie.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim