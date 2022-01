Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das neue Tanz-Festival FLUX des Theaters und Orchesters Heidelberg und der freien Tanzszene war ein großer Erfolg. Eine ganze Woche, vom 24. bis 30. Januar 2022 begeisterten freiberufliche Tänzerinnen und Tänzer in Zusammenarbeit mit dem Theater beim FLUX-Festival im Zwinger 1. Zufrieden und stolz blicken Intendant Holger Schultze und die Verantwortlichen des FLUX e. V., Sarah Herr und Julie Pecard zurück auf eine Zusammenarbeit in schweren Zeiten, die großen Anklang fand:

»Ich bin begeistert vom Erfolg unseres jüngsten Festivals! Unser Ziel war es, Kolleginnen und Kollegen der freien Tanzszene jetzt eine Bühne zu geben. Die gesamte Kulturbranche hat Corona hart getroffen. Umso wichtiger ist es dem Theater und Orchester Heidelberg sich mit den Freien zu solidarisieren. Den großartigen Mehrwert dieser Zusammenarbeit konnten wir in der vergangenen Woche mit einem dichten Programm aus bewegenden Tanzabenden, Workshops und eindrucksvollen Choreographien präsentieren. Unser gemeinsames FLUX-Festival war nahezu jeden Abend vollständig ausverkauft.«

Auch ein Blick auf die Verkaufszahlen macht Holger Schultzes Enthusiasmus verständlich. Bereits kurz nach Verkaufsstart des FLUX-Festivals waren nur noch wenige Restkarten erhältlich. Wer später noch eines der begehrten Tickets ergattern wollte, musste Glück haben.

»Wir werten diese Zahlen als Kompliment an unsere starke Freie Tanzszene im Rhein-Neckar-Raum, als einen Ruf der Heidelbergerinnen und Heidelberger nach abwechslungsreicher, bewegter Tanzkunst, dem wir, das Theater und der FLUX e. V, gerne nachkommen,« so Holger Schultze.

FLUX e. V., der Verein der freien Tanz- und Performance-Kunst-Community in der Rhein-Neckar-Region, stellte das neue Festival mit dem Theater und Orchester Heidelberg auf die Beine. Auch die Projektmanagerinnen des Vereins Sarah Herr und Julie Pecard sind begeistert vom großen gemeinsamen Erfolg und werfen optimistische Blicke in die Zukunft:

»Die Zusammenarbeit mit dem Theater Heidelberg war durchgehend geprägt von einem wertschätzenden und unterstützenden Miteinander. Das Festival war eine großartige Chance für uns, als Teil der freien Tanzszene, uns der Region in unserer künstlerischen Vielfalt zu zeigen. Wir würden uns freuen dieses Format in einem regelmäßigen Turnus zu wiederholen und das FLUX-Festival als feste Größe im Theaterkalender zu etablieren.«



Das FLUX-Festival wurde unterstützt durch DIEHL+RITTER/TANZPAKT RECONNECT, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen der Initiative NEUSTART KULTUR Hilfsprogramm Tanz.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 | 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de