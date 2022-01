Rhein-Neckar/ Heidelberg/ Mannheim. Der Bundestagsabgeordnete Moritz Oppelt (CDU), direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Rhein-Neckar und für seine Partei zugleich auch Betreuungsabgeordneter der beiden Wahlkreise Heidelberg/Weinheim und Mannheim, bietet unter dem Titel “Bericht aus dem Bundestag”

in regelmäßigen Abständen Videokonferenzen an, bei denen aktuelle politische Themen mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen diskutiert werden.



Hierzu lädt der Parlamentarier auch Kolleginnen und Kollegen aus Berlin ein. Am Dienstag, 01. Februar 2022 wird Roderich Kiesewetter MdB (CDU) bei Oppelt zu Gast sein. Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Auswärtigen Ausschuss wird insbesondere über die aktuelle Lage in der Ukraine sprechen.

Die Videokonferenz startet um 19:00 Uhr. Interessierte können sich mit einer E-Mail an moritz.oppelt@bundestag.de gerne anmelden, der direkte Link zur Videokonferenz wird dann zugesandt.