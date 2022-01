Frankenthal – Verfolgungsfahrt mit Roller

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 30.01.2022, gegen 14.45 Uhr, wollte eine Streife hiesiger Dienststelle in der Wormser Straße einen Roller, welcher mit zwei Personen besetzt war, kontrollieren, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Roller flüchtete daraufhin in Richtung Fußgängerzone, hierbei fuhr dieser mit erhöhter Geschwindigkeit an Passanten vorbei. Im Bereich des Rathausplatzes wurde durch die Streife die Verfolgung abgebrochen, um keine unbeteiligten Passanten zu gefährden. Zeugen und mögliche Geschädigte dieses Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Frankenthal zu melden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.



