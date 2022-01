Frankenthal – Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von 29.01.2022, 23.00 Uhr, bis 30.01.2022, 09.30 Uhr, wurde am Bahnhof in Flomersheim ein Wartebereich durch Graffiti beschmiert. Es wurden in grüner Farbe die Zahlen “703” durch bislang unbekannte Täter aufgebracht. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.



