Bechtheim – Impfaktion der Ortsgemeinde Bechtheim

Bechtheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Samstag konnten bei der von der Ortsgemeinde Bechtheim organisierten Impfaktion insgesamt 72 Personen innerhalb von ca. 3 Stunden geimpft werden, darunter etwas mehr als 50% Bechtheimer. Besonders auffällig und ausdrücklich positiv zu vermerken ist, dass darunter auch viele Erst-und Zweitimpfungen waren. „Eine Bürgerin versicherte mir sogar, dass das ihr so vertraute Gemeindewappen für den letzten „Motivationsschub“ gesorgt habe, sich impfen zu lassen, was mich persönlich an dieser Stelle sehr gefreut hat“. Jutta Bingenheimer, welche die medizinische Organisation und den ärztlichen Ablauf koordinierte, fügt hinzu, dass die übrigen Personen überwiegend aus dem restlichen Teil der VG Wonnegau, aber auch aus Eppelsheim kamen, wo das Impfteam bereits eine ähnliche Aktion durchführte und sich Erst-und Zweitgeimpfte aufgrund der guten Erfahrungen vor Ort die zweite bzw. dritte Impfung in Bechtheim abholten als sie von der Aktion in der Presse erfuhren.



VIDEOINSERAT

Brand in Recyclingfirma im Jungbusch

Der Dank des Ortsbürgermeisters gilt in erster Linie dem Impfteam, welches die medizinische Organisation und den Impfablauf sehr professionell, kommunikativ und zudem sympathisch gestaltet habe. Des Weiteren bedankt er sich für die intensive Werbung innerhalb der Bürgerschaft und den Gewerbetreibenden, die auf diese Aktion aufmerksam machten sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr Bechtheim für die Nutzung ihres Gerätehauses. „Trotz der corona-bedingten Einschränkungen konnten wir so eine weitere gelungene Aktion in Bechtheim auf die Beine stellen, die zudem einen wichtigen sozialen und auch gesellschaftlichen Mehrwert hat“, freut sich Perlick und ergänzt: „wir haben nur eine Chance, die Pandemie hinter uns zu bekommen, wenn wir alle unseren Beitrag leisten!“.