Speyer – Zensus 2022 – Stadt sucht Interviewende

In der gesamten Bundesrepublik Deutschland wird in diesem Jahr eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung, der Zensus 2022, stattfinden. Der Zensus liefert verlässliche Bevölkerungszahlen für die Gemeinden, die Bundesländer und für Deutschland insgesamt. Er ermittelt auch weitere Daten, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht oder Staatsbürgerschaft sowie Daten zur Wohn- und Wohnraumsituation in Deutschland. Diese Informationen dienen als Grundlage für Planungen und Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Wichtige Eckdaten des Zensus 2022 werden durch persönliche Befragungen erhoben. Die Erhebungsphase beginnt im Mai und dauert drei Monate. Im Stadtgebiet werden ca. 4.000 zufällig ausgewählte Haushalte von extra beauftragten Interviewenden befragt, was einer Stichprobe von ungefähr zehn Prozent der Einwohnenden entspricht. Neben der Feststellung einer genauen Einwohnerzahl sind auch Strukturmerkmale wie Wohnraum, Bildungsstand und Beruf für die Statistik von Interesse. Zwar werden die Grunddaten schon aus dem Melderegister bezogen, diese sind aber nicht ausreichend genau, da beispielsweise für die Planung von ÖPNV und Gesundheitsvorsorge oder für die Einteilung von Wahlkreisen möglichst aktuelle Daten nötig sind.

Die Interviewenden melden sich bei den ausgewählten Stichproben-Haushalten im Vorfeld mit einer schriftlichen Terminankündigung. Bei diesem Termin wird dann der Befragungsbogen übergeben, der dann online oder mit Hilfe des Interviewenden direkt ausgefüllt werden. Für die ausgewählten Personen in den Haushalten besteht Auskunftspflicht. Die Interviewenden unterliegen einer strengen Geheimhaltungspflicht – auch für die Zeit nach der Erhebungsphase.

Selbstverständlich unterliegen auch die in diesem Rahmen erhobenen Informationen einem strengen Datenschutz und werden an keine anderen Behörden weitergegeben. In die Statistik fließen die Daten nur anonymisiert ein – eine Rückverfolgung der Daten zu einzelnen Personen ist somit nicht möglich und wäre darüber hinaus unzulässig.

Die hohen Anforderungen an den Datenschutz bedingen, dass die Zensusstelle weder räumlich, noch was die EDV-Ausstattung betrifft, direkt bei der Stadtverwaltung angesiedelt sein darf. Die derzeit drei Mitarbeitenden der Zensus-Erhebungsstelle haben daher eigene Büroräume im ehemaligen Stiftungskrankenhaus bezogen, die über ein eigenes, vom Netzwerk der Stadtverwaltung abgetrenntes Computernetzwerk verfügen.

Bei der Durchführung der Befragungen benötigt die Stadtverwaltung Unterstützung. Gesucht werden rund 60 zuverlässige, redegewandte und kontaktfreudige Menschen, die volljährig sind, in oder in der Nähe von Speyer wohnen und Interesse an einer dreimonatigen, ehrenamtlichen Tätigkeit als Interviewer oder Interviewerin haben. Der Befragungszeitraum beginnt im Mai 2022. Die notwendigen Schulungen für die Tätigkeit beginnen bereits im März 2022 und finden in Speyer statt. Die Arbeitszeiten können flexibel eingeteilt werden. Es wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt, die einkommenssteuerfrei ist. Weitere Details sind der beigefügten Ausschreibung zu entnehmen.

Interessierte, die sich als Interviewer oder Interviewerin registrieren lassen möchten, wenden sich bitte direkt an zensus.info@stadt-speyer.de.

Die Ausschreibung zum Interviewer / zur Interviewerin findet sich auf der städtischen Homepage unter www.speyer.de/zensus2022 bzw. unter www.speyer.de/de/rathaus/jobs-und-ausbildung/stellenangebote.

Weitere Informationen zum Zensus gibt es unter www.zensus2022.de. Dort sind auch aufschlussreiche FAQs zu finden.

QUelle Stadt Speyer