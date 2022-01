Mannheim – Waldhof holt in Meppen einen Punkt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Waldhof Mannheim hat im Verfolgerduell beim Auswärtsspiel beim SV Meppen mit einem 1:1-Unentschieden einen Punkt geholt. Die Meppener gingen bereits in der 7. Minute durch Luka Tankuvic mit 1:0 in Führung. Den Ausgleichtreffer für die Waldhöfer erzielte Neuzugang Pascal Sohm mit einem Kopfball nach einer Flanke von Marc Schnatterer in der 23. Minute. Mit dem achten Remis ist Waldhof Mannheim mit 38 Punkten Tabellensechster, Meppen ist mit 40 Zählern auf dem vierten Tabellenrang. Überlegener Spitzenreiter in der 3. Liga ist der 1. FC Magdeburg mit 54 Punkten vor dem 1. FC Kaiserslautern mit 42 Zählern. Das nächste Spiel bestreitet Waldhof Mannheim zu Hause am Sonntag, 5. Februar um 14 Uhr, gegen FC Viktoria 1889 Berlin, die auf dem 14. Tabellenplatz liegen. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

Text Michael Sonnick