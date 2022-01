Mannheim – VIDEO – Brand in Recyclingfirma gelöscht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – VIDEO – Brand in Recyclingfirma gelöscht. Wie bereits berichtet kam es heute Morgen zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung in einer Recyclingfirma im Stadtteil Jungbusch. Nach dem die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort war, konnte sie den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Gegen Mittag war der Brand gelöscht, allerdings nahmen die Nachlöscharbeiten noch einige Zeit in Anspruch.

Über die Lage vor Ort informiert Nicolas Eisen von der Berufsfeuerwehr Mannheim:



