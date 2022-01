Biblis/OT Nordheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (30.01.) um 05:11 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Leitstelle der Polizei eine brennende Scheune an der Nato-Straße in der Nähe des Rheins. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren eintrafen, befand sich die 50x30m große Halle bereits im Vollbrand. Darin waren nach ersten Erkenntnissen 2000 Strohballen und landwirtschaftliche Geräte eingelagert. ... Mehr lesen »