Ludwigshafen – Nadiem Amiri wechselt von Bayer 04 Leverkusen zum CFC Genua 1893

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der 25-jährige Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri wechselt vom Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen zum CFC Genua 1893 in die erste italienische Liga Serie A. Genua hat Amiri bis zum Saisonende auf Leihbasis mit einer Kaufoption verpflichtet. Genua liegt nach 23 Spielen mit 13 Punkten auf dem 19. und vorletztem Tabellenplatz in der italienischen Liga. Der offensive Mittelfeldspieler, der am 27. Oktober 1996 in Ludwigshafen am Rhein geboren wurde, wechselte 2019 von der TSG 1899 Hoffenheim zu Bayer 04 Leverkusen. In seiner Jugend spielte Amiri beim Ludwigshafener SC, danach beim 1. FC Kaiserslautern und bei Waldhof Mannheim. Von dort wechselte Amiri nach Hoffenheim. 2019 wurde Amiri von Nationaltrainer Joachim Löw ins Nationalteam berufen und feierte sein Länderspieldebüt für Deutschland.



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

Text Michael Sonnick