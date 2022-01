Ludwigshafen – Marion Schneid: KfW-Förderung wieder starten, damit Wohnheimbau weiter vorangeht

Ludwigshafen / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.

In Landau gerät der Neubau eines Studentenwohnheims ins Stocken, weil die Bundesregierung – allen voran Bundeswirtschaftsminister Habeck – in dieser Woche überraschend die KfW-Förderung für effiziente Häuser gestoppt hat. Laut Studierendenwerk Vorderpfalz können nun 199 dringend benötigte Wohnheimplätze nicht gebaut werden, obwohl der Antrag auf KfW-Förderung von den Verantwortlichen form- und fristgerecht eingereicht wurde.

Dazu die Ausführungen der Leiterin des Zukunftsfeldes ‚Bildung und Kultur‘ der CDU-Landtagsfraktion Marion Schneid: „Für den Bauherrn und hunderte Studierende ist die Entscheidung der Bun-

desregierung, die KfW-Förderung einzustellen, eine absolute Hiobsbotschaft. Die Kosten für ein solches Bauvorhaben sind immens. Das Studierendenwerk, das die Anträge auf die gestoppte Förderung form- und fristgerecht gestellt und sich bei seiner Planung auf Förderungen verlassen hat, hängt jetzt in der Luft – ebenso die Studentinnen und Studenten, die grundsätzlich schon in und um Landau unter der studentischen Wohnungsnot leiden.

Seit vielen Jahren setzen wir uns als CDU-Landtagsfraktion für mehr bezahlbaren Wohnraum, gerade in Universitätsstädten, ein. Die Ampelregierung in Berlin hat nicht bis zum Ende gedacht, was das Aus der KfW-Förderung bedeutet. Im konkreten Fall ist die Habeck-Entscheidung ein Schlag ins Gesicht aller Studierenden und der Verantwortlichen des Studierendenwerks sowie Ausdruck mangelnden Respekts vor dem Bedürfnis der jungen Menschen nach Planungssicherheit während des Studiums. Die Landesregierung muss darauf hinwirken, dass die Bundesregierung den KfW-Förderstopp sofort zurücknimmt.“



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

QUelle: CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz