Biblis – Scheune in Nordheim abgebrannt -Sachschaden wird auf 700.000 Euro geschätzt

Biblis/OT Nordheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (30.01.) um 05:11 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Leitstelle der Polizei eine brennende Scheune an der

Nato-Straße in der Nähe des Rheins. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren eintrafen, befand sich die 50x30m große Halle bereits im Vollbrand. Darin waren

nach ersten Erkenntnissen 2000 Strohballen und landwirtschaftliche Geräte eingelagert. Auf dem Dach war eine Photovoltaikanlage installiert. Die Feuerwehrleute ließen die Scheune kontrolliert abbrennen und konnten ein Übergreifen auf ein angrenzendes Silo einer Biogasanlage verhindern. Der entstandene Sachschaden wird durch die Feuerwehr auf ca. 600.000-700.000EUR

geschätzt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Lampertheim, Biblis und Bürstadt mit den Ortsteilfeuerwehren mit insgesamt 100 Personen. Unterstützt hat

das THW aus Lampertheim und Bensheim. Angaben zur Brandursache sind aktuell noch nicht möglich. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.



