Attraktive Alternative online buchen zum nachhaltigen Umstieg vom Rad auf den ÖPNV

Am Bahnhof Ludwigshafen Mitte und am Ludwigshafener Hauptbahnhof wurden insgesamt 36 VRNradboxen aufgestellt und sind ab sofort digital buchbar und funktionsfähig.

In Kooperation zwischen der Stadt Ludwigshafen und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) konnte im Rahmen der Digitalisierungsoffensive das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr geförderte Projekt fertig gestellt werden. Die neuen Fahrradabstellanlagen stehen nun der Öffentlichkeit zur Verfügung.

„Die VRNradboxen motivieren sicherlich nun auch Besitzer von hochwertigen Rädern aufs Fahrrad umzusteigen, weil die neuen Abstellmöglichkeiten sicher und trocken sind. Jeder zusätzliche Radfahrer leistet einen wertvollen Beitrag zu unserem Ziel, den Modal Split Ludwigshafens zugunsten des Umweltverbunds, also des Anteils an Fahrradfahrern, Zufußgehenden und ÖPNV-Nutzern zu erhöhen. Hierzu gehört die Verbesserung der Umsteigebeziehungen zwischen den Verkehrsmitteln des Umweltverbunds – wie nun in einem von vielen Schritten am Bahnhof Mitte und am Hauptbahnhof Ludwigshafen, freut sich Alexander Thewalt, Bau- und Umweltdezernent der Stadt Ludwigshafen in dessen Ressort auch der Klimaschutz fällt.



Christian Wühl, Abteilungsleiter Planung und Angebot beim VRN ergänzt: “Ich freue mich, dass wir nun auch in Ludwigshafen unsere VRNradbox anbieten können. Durch die online-Buchung und die Kurzzeitmieten besteht nun erstmals die Möglichkeit sein Fahrrad an den beiden großen Bahnhöfen in der Stadt Ludwigshafen auch spontan und damit zeitlich flexibel, aber dennoch sicher abstellen zu können. Es ist damit ein weiteres passgenaues Mobilitätsangebot, um die Verknüpfung zwischen Fahrrad und Bahn attraktiver zu gestalten und den ÖPNV und den Fahrradverkehr zu stärken.“

Am Bahnhof Ludwigshafen Mitte wurden 24 doppelstöckige Boxen und am Hauptbahnhof 12 doppelstöckige Boxen aufgestellt. Die Kosten für die Miete variieren nach Mietdauer und Box. Die unteren Fahrradboxen kosten 1,50 Euro am Tag, 5 Euro pro Woche, 12 Euro im Monat und 80 Euro für ein halbes Jahr. Die oberen Boxen kosten 2 Euro pro Tag, 7 Euro pro Woche, 15 Euro pro Monat und 100 Euro für ein halbes Jahr.

Gebucht werden können die Boxen online auf der Internetseite www.vrnradbox.de unter Angabe des Standortes, Boxnummer und der Mietdauer.

Die VRNradboxen kosteten in der Anschaffung und Montage insgesamt 128.000 Euro, wobei sich die Stadt neben der Bundesförderung und Förderung seitens des VRN mit rund 50.000 Euro beteiligt.

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr aufgelegten Förderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ werden in diesem Jahr noch weitere VRNradboxen in Mannheim, Neulußheim und Maxdorf in Betrieb gehen. Zudem sollen noch weitere Standortgemeinden für das neue Angebot gewonnen werden.

Fotos: VRN

Quelle Text VRN