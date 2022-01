Ludwigshafen – Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)



Am Freitag, dem 28.01.2022, gegen 12:00 Uhr, befuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem PKW den Parkplatz eines Supermarktes in der Bruchwiesenstraße und wollte von dort auf die Bruchwiesenstraße in Fahrtrichtung Maudach auffahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Radweg der Bruchwiesenstraße vorschriftswidrig in die entgegengesetzte Richtung. An der Ausfahrt des Marktes kam es nun zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin der Fahrradfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Beiden Beteiligten wurden entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeiten eröffnet.