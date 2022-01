Viernheim/Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)



Die Vollsperrung auf der A 659 in Richtung Weinheim ist aufgehoben. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dennoch ergeben sich derzeit erhebliche Verkehrsbehinderungen in Richtung Weinheim.

Erstmeldung:

Wegen eines Verkehrsunfalls mit mehreren Fahrzeugen ist die A 659 in Richtung Weinheim ab der Anschlussstelle Viernheim-Ost voll gesperrt. Über den Unfallhergang liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Rettungskräfte sind im Einsatz.