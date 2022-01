Sinsheim – Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Tom Bischof verlängert

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Tom Bischof erhält neuen Vertrag



Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Tom Bischof verlängert. Das 16 Jahre alte Top-Talent, das beim Spiel bei Union Berlin (1:2) als jüngster Spieler der TSG-Geschichte erstmals im Bundesliga-Kader stand, bleibt der TSG bis zum 30. Juni 2025 erhalten.

„Tom ist ein enormes Talent, das trotz seines jungen Alters neben seinen außergewöhnlichen fußballerischen Fähigkeiten bereits über eine beachtliche Reife verfügt. Sollte nichts Unvorhersehbares geschehen, so ist bei ihm nicht die Frage, ob er einmal in der Bundesliga auflaufen wird, sondern wann.“, sagt Alexander Rosen. „Unabhängig davon wollen und werden wir Tom weiter in Ruhe und ohne Druck aufbauen, sodass seine Entwicklung nachhaltig bleibt. Dass wir dafür mit unseren zahlreichen Fachleuten und unserer Erfahrung genau das richtige Umfeld bieten können, haben wir in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, ergänzt der Direktor Profifußball.

Als Siebenjähriger wechselte Tom Bischof ins Kinderperspektivteam der TSG Hoffenheim, spielte aber zunächst weiterhin für seinen Heimatverein TSV Amorbach. Danach durchlief der Mittelfeldspieler sämtliche Jugendteams in Hoffenheim. Seit der Vorbereitung zur aktuellen Saison zählt Bischof zum Kader der Profi-Mannschaft und kommt an den Wochenenden regelmäßig in der U19 des Klubs zum Einsatz (10 Einsätze, 4 Tore). Beim DFB spielte er bislang für die U16- und U17-Auswahlteams. „Es ist für mich eine große Freude, einen Spieler wie Tom in seinem Entwicklungsprozess zu begleiten. Er hat bei uns vom ersten Tag an einen starken Eindruck hinterlassen und bei seinem Ehrgeiz und seinem Talent, habe ich keinerlei Zweifel, dass er auch die nächsten Schritte zielstrebig angeht“, sagt Cheftrainer Sebastian Hoeneß über Bischof.

