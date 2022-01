Mannheim – Schwerer Unfall in der Waldhofstraße – Zwei Kinder verletzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)



Nach dem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Waldhofstraße konnte die Straßensperrung zwischenzeitlich aufgehoben werden. Zwei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren rannten gegen 15:40 Uhr von der Bahnhaltestelle “Neuer Messplatz” über eine rote Ampel und wurden von einem herannahenden Auto erfasst. Der Autofahrer versuchte zwar durch eine Notbremsung das Fahrzeug zu stoppen, kollidierte dennoch mit den beiden Kindern und verletzte diese. Sie wurden von dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Waldhofstraße war im Bereich des neuen Messplatzes für den Fahrzeug- und Straßenbahnverkehr voll gesperrt.