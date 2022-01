Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Neue Corona-Verordnung des Landes



Mit Beschluss vom 27. Januar 2022 hat die Landesregierung die Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-Verordnung) erneut geändert. Die Änderungen treten am 28. Januar 2022 in Kraft. Für zwei Regelungen gilt ein abweichendes Inkrafttreten. Die Verordnung ist hier zu finden: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

Die wichtigsten Regeln

-In Museen, Büchereien gilt nur noch 2G

-Im Einzelhandel gilt die 3G-Regelung.

-In der Gastronomie gilt die 2G-Regelung. Die Sperrstunde ab 22.30 Uhr entfällt.

-Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gilt stufenunabhängig in allen Innenräumen, auch im öffentlichen Personenverkehr.

-Clubs und Discotheken bleiben weiterhin geschlossen. Messen sind weiterhin untersagt.

Das land Baden-Württemberg befindet sich aktuell in der Alarmstufe I.

Die Alarmstufe II gilt, wenn der Schwellenwert der Auslastung der Intensivbetten (AIB) (450) und der Schwellenwert der Hospitalisierungsinzidenz (6,0) erreicht/überschritten wird.

Alles zu den aktuellen Corona-Regeln:

Land Baden-Württemberg Corona Regeln

