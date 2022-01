Ludwigshafen – Trickdiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag (27.01.2022), gegen 12:50 Uhr, klingelten zwei Frauen bei einem älteren Ehepaar in der Weinbietstraße. Nachdem der Mann die Wohnungstür öffnete, gingen beide Frauen in die Wohnung. Eine der Frauen lenkte den Mann ab und die andere nutzte die Gelegenheit und stahl einen Geldbeutel und Bargeld im Gesamtwert von ca. 500,- Euro.



Beide Frauen seien ca. 20 – 30 Jahre alt, hatten dunkles Haar, dunklen Teint und waren dunkel bekleidet. Eine der Frauen sei ca. 1,70 m, die andere ca. 1,55 – 1,60 m groß gewesen.

Wer kann Hinweise zu den Trickdiebinnen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.