Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Stadt Landau wird viel gebaut und investiert – ganz besonders auch im Bereich der Kindertagesstätten. Um den Familien in der Stadt bestmögliche Betreuungsbedingungen bieten und den neuen Vorgaben des Kindertagesstätten Gesetzes gerecht werden zu können, arbeitet die Stadtverwaltung gemeinsam mit ihrem Gebäudemanagement (GML) und den freien Trägern kontinuierlich daran, die Infrastruktur weiter auszubauen. So wird nach den jüngsten Maßnahmen in den Kitas Froschteich und Schützenhof sowie dem Spiel- und Lernhaus nun auch die Kita „Haus für Kinder“ in der Beethovenstraße erweitert bzw. umgebaut. Der Baubeginn ist im Februar geplant; die Fertigstellung soll bereits im April erfolgen. „Als familiengerechte Kommune legt die Stadt Landau großen Wert darauf, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern. Ein gutes und umfangreiches Betreuungsangebot, auch schon für die Jüngsten, ist dabei unerlässlich“, betont Oberbürgermeister und Jugenddezernent Thomas Hirsch. Gemeinsam mit GML-Dezernent Lukas Hartmann freut er sich, dass es weiterhin vielerorts möglich ist, die Kitas platz- und ressourcenschonend im Bestand zu erweitern und so auf die neuen Anforderungen reagieren zu können.



Geplant ist ein eingeschossiger Erweiterungsbau östlich des Bestandsgebäudes, in dem künftig ein neues Teamzimmer untergebracht werden soll. Die bisher dafür genutzten Räumlichkeiten sollen als Erweiterung der vorhandenen Küche dienen. Ebenfalls geplant: zusätzliche Sanitäranlagen. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf 180.000 Euro; 70.000 Euro trägt das Land. Die Kita „Haus für Kinder“ befindet sich in Trägerschaft der Protestantischen Stiftskirchengemeinde Landau-Mitte; das Gebäude ist in städtischem Besitz.

