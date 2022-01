Wattenheim / Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) VIDEOINSERAT Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese Am 28.01.2022, 03:06 Uhr wurde der Brand mehrerer Mülltonnen in der Hauptstraße in Wattenheim gemeldet. Bei dem Brand wurden 7 Mülltonnen zerstört. Eine Telefonleitung wurde beschädigt und die angrenzende Hauswand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der ... Mehr lesen »