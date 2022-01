Hockenheim – Keine Corona-Impfungen am Sonntag

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Hockenheim informiert darüber, dass entgegen anders lautender Informationen in der Öffentlichkeit am kommenden Sonntag, 30. Januar 2022, keine

Impf-Aktion gegen das Coronavirus in der Stadthalle durchgeführt wird. Das Immunisierungsangebot bleibt auf Betreiben der Stadtspitze in Hockenheim aber weiterhin erhalten. Der Kreis stellte hingegen den Betrieb der Impfstützpunkte in Schwetzingen und in der Alten Chirurgie (Heidelberg) ein. Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren werden ab Anfang Februar ausschließlich am Standort Heidelberg – PatrickHenry-Village angeboten



