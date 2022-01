Heppenheim – Stadtbücherei mit neuem Angebot – Vokabeltrainer phase6

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Freitag morgen wurde ein Angestellter eines Fitnessstudios gegen 4:20 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der ein Fahrrad auf insgesamt fünf geparkte Autos am Kurpfalzring warf und diese dadurch beschädigte. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd nahmen den offenbar betrunkenen Mann noch an Ort und Stelle fest. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. ... Mehr lesen »