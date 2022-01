Wattenheim / Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)



Am 28.01.2022, 03:06 Uhr wurde der Brand mehrerer Mülltonnen in der Hauptstraße in Wattenheim gemeldet. Bei dem Brand wurden 7 Mülltonnen zerstört. Eine Telefonleitung wurde beschädigt und die angrenzende Hauswand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Ursache des Brandausbruchs steht derzeit nicht fest.

Archivbild MRN News