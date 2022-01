Worms – Autoreifen zerstochen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte unbekannter Täter in der Wormser Innenstadt gleich elf Autoreifen plattgestochen. Am Neumarkt und im weiteren Umkreis des Wormser Doms wurden an zehn Autos die Reifen mit einem Schnitt oder Stich in die Seitenwände beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese