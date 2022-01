Wiesloch – Radweg zwischen Leimen und Wiesloch fertiggestellt

Wiesloch/Leimen/Metropolregion Rhein-Neckar.

FDP begrüßt Bürgerbeteiligung bei dieser Maßnahme

Im Herbst 2018 schrieb ein Bürger aus Leimen alle im Leimener Gemeinderat vertretenen Fraktionen an. Sein Anliegen: Er schlug vor, dass die Fahrradverbindung von Leimen nach Wiesloch verbessert werden soll. Konkret ging es ihm um die Strecke an der Bahnlinie in der Nähe des St. Ilgener Waldsees.



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

Die FDP Leimen veranstaltete daraufhin eine gut besuchte Infoveranstaltung zum Thema „Kreisradwegenetz“. Die Vorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion Rhein-Neckar, Claudia Felden, hielt dazu einen Vortrag. Besagter Bürger war bei der Veranstaltung ebenfalls anwesend; er überzeugte Felden von der Sinnhaftigkeit des von ihm angedachten Radweges. Auch aus Sandhausen kamen Bitten zum Bau dieses Radweges, um den Weg zu den Berufsschulen in Wiesloch für Radfahrer attraktiver zu machen.

In der Folge fand der Vorschlag des Bürgers breite Unterstützung im Kreistag. Die Strecke wurde in das Kreisradwegenetz aufgenommen.

Der Vorsitzende des FDP-Ortsverbands Leimen, Alexander Hahn, stellt fest: „Es ist eine Freude, auf dem schön angelegten Weg zu fahren!“ Und für den FDP-Ortsverband Wiesloch-Südliche Bergstraße erklärt der Wieslocher Stadtrat Prof. Dr. Thorsten Krings: „Wir sind der FDP-Kreistagsfraktion für ihr Engagement sehr dankbar, denn die Bürger von Wiesloch haben einen großen Nutzen von diesem Radweg. Wenn uns eine nachhaltige Verkehrswende gelingen soll, müssen wir alle Verkehrsmittel gleichberechtigt entwickeln. Der Ausbau des Radwegenetzes ist da ein wichtiger Schritt.“

Abbildung 1: Radweg zwischen Leimen und Wiesloch (Foto: Claudia Felden)

Quelle Text:FDP Wiesloch-Südliche Bergstraße