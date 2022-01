Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zunächst erstattete am Mittwochmorgen ein 32-Jähriger Strafanzeige bei der Polizei, nachdem ein Unbekannter im Zeitraum von Dienstag, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 10:00 Uhr, seinen in der Dielheimer Straße, Höhe Hausnummer 19, geparkten PKW beschädigt hatte und anschließend die Flucht ergriff. Neben einem zerstörten Außenspiegel und einem beschädigten Rückfahrlicht musste der 32-Jährige zudem feststellen, dass die linke Fahrzeugseite seines Seats vollständig zerkratzt war. Nur wenige Stunden später wurden die Einsatzkräfte des Polizeireviers Wiesloch dann erneut verständigt. Eine 59-Jährige hatte ihren VW Golf gegen 09:15 Uhr auf einem Parkplatz in der “Heidelberger Straße”, Höhe Hausnummer 9, geparkt gehabt. Als sie gegen 14:15 Uhr dann zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt war, fand auch sie ihren PKW beschädigt und zerkratzt vor. Der Verursacher war auch in diesem Fall bereits von der Unfallstelle geflüchtet. Das Polizeirevier Wiesloch hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen und Anwohner, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.: 06222 57090 zu melden.



