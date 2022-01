Speyer – Speyer wird Host Town für die Special Olympics World Games 2023

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Bürgermeisterin Monika Kabs haben Grund zur Freude, denn Speyer ist eine der 216 ausgewählten Host Towns, die vom 12. bis 15. Juni 2023 eine Delegation ausländischer Athlet*innen vor Beginn der Special Olympics World Games in Berlin empfangen werden. „Es ist eine große Ehre für uns, dass wir als Teil der größten kommunalen Inklusionsbewegung Deutschlands Athletinnen und Athleten aus aller Welt in unserer Stadt begrüßen dürfen“, freut sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Für den Aufenthalt in Speyer wird ein interessantes Programm zusammengestellt, in der Stadt und Sportler*innen sich kennenlernen sollen. „Wir sind schon heute sehr gespannt, welche Länderdelegation unserer Stadt zugeteilt wird“, so die Stadtchefin weiter. Die Special Olympics World Games ist die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt. In Berlin treten vom 17. bis 25. Juni 2023 tausende Sportbegeisterte mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten und zwei Demonstrationssportarten miteinander an.



„Dieses internationale Fest des Sports ist von besonderer Bedeutung, da hier Inklusion groß gedacht wird“, zeigt sich Bürgermeisterin und Sportdezernentin Monika Kabs begeistert. „Als Host Town machen wir deutlich, dass Inklusion im Sport und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung bei uns in Speyer gelebt wird. Inklusion bedeutet Teilhabe und davon profitieren alle. Ein gutes Beispiel dafür war schon das Fest der Special-Olympics-Landesspiele im Jahr 2015, welches uns sowohl von sportlicher als auch von menschlicher Seite vorangebracht hat.“ Alle Informationen rund um das „Host Town Program der Special Olympics World Games Berlin 2023“ finden Sie zur redaktionellen Verwendung in der beigefügten Broschüre.



