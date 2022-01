Speyer – Baumpflegearbeiten im Bereich der Franz-Kirrmeier Straße (K2)

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Baumpflegearbeiten im Straßenbereich der Franz-Kirrmeier-Straße (K2) unterhalb der Brücke der A61 wird am Dienstag, 8. Februar 2022 von 8.00 bis 16.00 Uhr eine mobile Ampelanlage eingesetzt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich kommen. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wird in diesem Bereich Totholz entfernt, um einer möglichen Gefahr durch Ast Bruch vorzubeugen.



