Sandhausen – Torhüter Felix Wiedwald verstärkt den SVS

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SV Sandhausen) – Der SV Sandhausen reagiert auf die Verletzung von Torhüter Nikolai Rehnen (Meniskus-OP) und verstärkt sich mit dem zuletzt vereinslosen Schlussmann Felix Wiedwald. Der mit viel Erfahrung ausgestattete Keeper hat am Hardtwald einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison unterschrieben.

„Nach der Verletzung von Nikolai Rehnen war es uns wichtig, einen Torhüter aus dem deutschsprachigen Raum zu verpflichten, der Erfahrungen in der 2. Bundesliga und im Abstiegskampf mitbringt. Diesen Torhüter haben wir in Felix Wiedwald, den ich herzlich am Hardtwald willkommen heiße, gefunden“, sagt Mikayil Kabaca, der Sportliche Leiter des SVS, zur Verpflichtung des 31-Jährigen.



Wiedwald bringt nicht nur die Erfahrung aus 62 Partien in der 2. Liga für den MSV Duisburg mit nach Sandhausen, sondern stand darüber hinaus in 73 Spielen in der Ersten Liga für Eintracht Frankfurt und den SV Werder Bremen zwischen den Pfosten. Hinzu kommen unter anderem 28 Spiele für Leeds United in der Championship (2. Liga England) in der Saison 2017/18 und sechs Partien für den FC Emmen in der Eredivisie (1. Liga Niederlande). Wiedwald war nach seiner Station in Emmen seit Sommer 2021 ohne Verein, hielt sich seitdem aber konstant im Mannschaftstraining fit, zuletzt beim SV Werder Bremen II.

Daniel Ischdonat, Torhütertrainer des SV Sandhausen, betont: „Es war klar, dass wir nach der Verletzung von Nikolai noch einmal reagieren müssen. Wir haben ein Anforderungsprofil erstellt, das Felix erfüllt hat, nicht zuletzt aufgrund seiner großen Erfahrung. Felix hat in seiner Karriere schon einiges erlebt. Wenn etwas passiert, kann er sofort einspringen.“

Bei seiner Ankunft in Sandhausen sagte Wiedwald selbst zu seinem Wechsel: „Ich freue mich hier zu sein und will mithelfen das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Ich habe schon einige Abstiegskämpfe miterlebt und will mich mit meiner Erfahrung einbringen. Dafür haben mich die sportlich Verantwortlichen nach Sandhausen geholt.“

Nach Dario Dumic (FC Twente) und Ahmed Kutucu (Istanbul Basaksehir FK, Leihe) ist Wiedwald der dritte Neuzugang des SVS im Jahr 2022. Nils Seufert (SpVgg Greuther Fürth, Leihe) war bereits zu Beginn der Winterpause kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr neu zum Sandhäuser Kader dazugestoßen.