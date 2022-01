Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Pfalz-Kreises lädt gemeinsam mit der „Lotsenstelle für alternative Antriebe“ zum virtuellen Unternehmerfrühstück am 17. Februar 2022 ein.

Aktuelle Fördermittel und zunehmende Skaleneffekte bei der Fahrzeugproduktion führen dazu, dass sich E-Mobilität in vielen Betrieben bereits heute rechnet. Dennoch stellen sich Unternehmen häufig folgende Fragen: Welche Faktoren sind bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung entscheidend? Und unter welchen Voraussetzungen lohnt sich der Umstieg auf Elektromobilität wirklich?

Antworten darauf liefert das virtuelle Unternehmerfrühstück „So rechnet sich Elektromobilität für Unternehmen“, das am 17. Februar 2022 von 8:30 Uhr bis 10 Uhr online stattfindet. Zudem gibt es einen Überblick über alle aktuellen Fördermöglichkeiten im Bereich E-Mobilität für Unternehmen.

Veranstalter ist die Lotsenstelle für alternative Antriebe der Energieagentur Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Pfalz-Kreises und weiteren Partnern.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, die Anzahl der Teilnehmer jedoch begrenzt. Es ist eine Online-Anmeldung bis zum 15. Februar unter folgendem Link erforderlich: https://www.earlp.de/unternehmerfruehstueck

Bei einer Anmeldung bis zum 7. Februar erhalten alle Angemeldeten ein kleines Präsent zum Frühstück zugeschickt. Alle weiteren Informationen zum Zugang zur Online-Veranstaltung werden mit der Anmeldebestätigung versandt.



Bei Fragen zur Veranstaltung wenden sich Interessierte bitte an:

Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH

Lotsenstelle für alternative Antriebe

Christian Küntzler

Telefon: 0631 / 34371 184

E-Mail: christian.kuentzler@energieagentur.rlp.de

