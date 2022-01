Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Lola Demur, Leiterin des Popchors der Städtischen Musikschule Mannheim, Pianistin, Gesangs- und Klavierpädagogin, zeigt in dem Workshop in der Musikbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim mit Stimm-Check-Ups, Grundlagen der Stimmakrobatik und Einzelcoaching, wie unsere Stimme am wirkungsvollsten in der Popmusik eingesetzt werden kann. Am Samstag, 5. Februar, 10.30 bis 13.30 Uhr, im Dalberghaus (N 3, 4), werden u.a. Sing-Stile und Ausdrucksmöglichkeiten, Stimm-Check-Ups und Einzelcoaching, Sounds und Klangqualität im Rahmen des Workshops behandelt. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro, ermäßigt 35 Euro für Jahreskarteninhaber der Stadtbibliothek Mannheim. Workshop-Teilnehmer erhalten am Kurstag einen Nachlass von drei Euro auf die Jahresgebühr der Stadtbibliothek Mannheim.



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, die Teilnehmendenzahl für den Workshop ist begrenzt. Anmeldung und Informationen: Musikbibliothek Mannheim, Telefon: 0621 293-8900, E-Mail: stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de. Es gelten die Maßnahmen zum Infektionsschutz gemäß gültiger Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.