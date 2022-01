Mannheim – 5.000 Euro Spende für Kinderklinik

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Unternehmen Kozlowski Immobilien hat der Kinderklinik des Universitätsklinikums Mannheim 5.000 Euro gespendet. Firmeninhaber Darius Peter Kozlowski hat die Spende an Professor Dr. med. Horst Schroten, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, und PD Dr. med. Matthias Dürken, leitender Oberarzt, übergeben. Die Spende soll vor allem jungen Patientinnen und Patienten mit Rheuma-Erkrankungen zugute kommen. Unter dem Begriff Rheuma werden verschiedene schmerzhafte Erkrankungen des Bewegungsapparates zusammengefasst. Bei Kindern und Jugendlichen bleibt die Erkrankung häufig lange unerkannt. „Die Kinder-Rheumatologie ist ein Schwerpunkt unserer Klinik. Wir bieten eine spezielle Sprechstunde für betroffene Familien an“, erklärt Professor Dr. med. Horst Schroten. PD Dr. med. Matthias Dürken, der die Kinder-Rheumatologie leitet, ergänzt: „Die meisten Kinder werden ambulant betreut. Mit der Spende möchten wir unsere physikalische Therapie bei akuten und chronischen Gelenkentzündungen ausbauen. Es gibt zum Beispiel Wärme- und Kälteanwendungen, die betroffenen Kindern helfen können. Die entsprechenden Hilfsmittel können wir nun gezielt erweitern und unser Team an Physio- und Ergotherapeuten in der physikalischen Therapie fortbilden.“



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

„Es ist mir persönlich sehr wichtig, die Kinderklinik zu unterstützen. Ganz besonders am Herzen liegt mir dabei die Rheumatherapie, da meine Tochter seit ihrem 3. Lebensjahr an der Autoimmunerkrankung erkrankt ist und mir immer wieder vor Augen geführt wird, wie sehr Kinder unter diesen Einschränkungen leiden. Ich freue mich sehr, einen Teil dazu beitragen zu dürfen, Kindern eine optimale Behandlung und somit eine bessere, möglichst beschwerdefreie Zukunft ermöglichen zu können”, erklärt Darius Peter Kozlowski.