Ludwigshafen – Werkzeugkoffer aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 25.01.2022, gegen 19:00 Uhr und dem 26.01.2022, gegen 09:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Transporters ein, der auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Ludwig-Bertram-Straße geparkt war. Sie stahlen aus dem Laderaum zwei hochwertige Werkzeugkoffer der Marke HILTI inklusive Zubehör sowie einen weiteren Werkzeugkoffer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.



