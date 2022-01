Landau – Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.



Nach aktuellem Stand (27.01.2022, 10:47 Uhr) haben sich seit der gestrigen Meldung 155 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 14.687 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. 12.365 Personen sind gesundet. Leider muss ein neuer Todesfall verzeichnet werden. Es handelt sich um eine weibliche Person aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, die an oder mit COVID-19 verstorben ist. Insgesamt sind 207 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.

Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.

Verbandsgemeinde Annweiler: 1.468 Personen (1.260 davon gesundet, 13 verstorben)

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 2.210 Personen (1.866 davon gesundet, 33 verstorben)

Verbandsgemeinde Edenkoben: 1.664 Personen (1.435 davon gesundet, 26 verstorben)

Verbandsgemeinde Herxheim: 1.703 Personen (1.427 davon gesundet, 28 verstorben)

Verbandsgemeinde Landau-Land: 1.119 Personen (944 davon gesundet, 16 verstorben)

Verbandsgemeinde Maikammer: 581 Personen (512 davon gesundet, 3 verstorben)

Verbandsgemeinde Offenbach: 1.226 Personen (1.022 davon gesundet, 25 verstorben)

Stadt Landau: 4.716 Personen (3.899 davon gesundet, 63 verstorben)

Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.

Quele:Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und Stadtverwaltung Landau.