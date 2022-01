Lambrecht/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen und Landesforsten Rheinland-Pfalz haben gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern die neue Junior Ranger-Saison geplant. Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis zwölf Jahren erleben und erforschen bei fünftägigen Camps in der Natur das Biosphärenreservat. Weitere Angebote richten sich an alle Teilnehmenden am Junior Ranger-Programm sowie speziell an Junior Rangerinnen und Ranger ab 10 beziehungsweise ab 12 Jahren. Das erste Junior Ranger-Camp gibt es in den Osterferien, nämlich vom 18. bis 22. April. Es wird von den Waldrittern Südwest e. V. angeboten und findet in Clausen statt. Ebenfalls in Clausen auf dem Gelände der Waldritter Südwest findet das Camp des CVJM Waldfischbach während der ersten Sommerferien-Woche statt, vom 25. bis 29. Juli. Landesforsten bietet ein Camp am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz vom 25. bis 29. Juli, eines vom 1. bis 5. August, sowie eines vom 8. bis 12. August an.



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

Der CVJM Otterberg führt gemeinsam mit dem Forstamt Otterberg zwei Camps in Mehlbach durch, eines in der zweiten Ferienwoche vom 1. bis 5. August sowie ein weiteres in der dritten Ferienwoche vom 8. bis 12. August. In Bad Dürkheim gibt es ein Camp vom 22. bis 26. August, das von Landesforsten durchgeführt wird. Ebenfalls vom 22. bis 26. August bieten die Waldritter Südwest noch einmal ein Camp in Clausen und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ein Camp auf dem Taubensuhl in der Nähe von Landau an. In den Herbstferien führt das Naturerlebniszentrum Wappenschmiede in ihrem Haus bei Fischbach/Dahn ein Camp durch, das von 17. bis 21. Oktober läuft. Zur gleichen Zeit laden die Waldritter Südwest noch einmal zu einem Camp auf ihrem Gelände bei Clausen ein.

Junior Ranger-Camps

Die Camps richten sich, sofern nicht anders angegeben, gleichermaßen an Kinder, die noch nicht bei einem Camp dabei waren, sowie an Kinder, die bereits Junior Ranger sind. Die Camps laufen jeweils montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr. Bei manchen Camps gibt es auch die Möglichkeit zu übernachten. Im Laufe der Camp-Woche lernen die angehenden Ranger viel über das Biosphärenreservat, worum es dort eigentlich geht und welche anderen Schutzgebiete es gibt. Sie üben, sich mit Karte und Kompass zu orientieren, lernen die Tiere und Pflanzen des Pfälzerwalds kennen, erfahren Wissenswertes über eine umweltverträgliche und sozial gerechte Lebensweise, gehen auf Spiel- und Entdeckungstouren und haben Spaß am Lagerfeuer. Am Ende der Woche erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Urkunde als Junior Ranger. Das Projekt zielt darauf ab, Mädchen und Jungen zu Botschafterinnen und Botschaftern für ihre Heimat, das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, zu machen, das die UNESCO als Modellregion für Nachhaltigkeit anerkannt hat.

Weitere Angebote für Junior und Volunteer Ranger

Für alle Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren gibt es bei den Waldrittern Südwest in der Nähe von Clausen die Entdecker-Camps, die von Frühling bis Herbst monatlich jeweils übers Wochenende stattfinden. Hier wird bei jedem Termin eine andere Aktion umgesetzt, wobei die angehenden oder schon ausgebildeten Junior Ranger verschiedene Themen vertiefen, die mit dem Schutz oder dem Kennenlernen des Biosphärenreservats zu tun haben. Für sogenannte Volunteer Ranger und Rangerinnen – das sind bereits ausgebildete Junior Ranger ab 12 Jahren – bieten die Waldritter Südwest eine 100 km-Wanderung vom 25. bis 30. Juli und ein Camp vom 22. bis 26. August an. Für die bereits ausgebildeten Junior Ranger und Rangerinnen gibt es auch mehrere Tages-Entdeckertouren, zum Beispiel am Pfalzmuseum für Naturkunde und am Haus der Nachhaltigkeit. Zudem gibt es künftig eine feste Junior Ranger-Gruppe bei den Bad Dürkheimer Naturfreunden, die sich freitags von 15.30 bis 17 Uhr am Naturfreundehaus Groß-Eppental trifft. Die Camps und Angebote werden entsprechend der jeweils gültigen Corona bedingten Vorgaben durchgeführt. Kurzfristige Änderungen oder Absagen sind möglich.

Anmeldung und weitere Informationen

Eine Übersicht zu allen Camps mit Daten, Teilnahmegebühren und Informationen zur Anmeldung gibt es unter www.pfaelzerwald.de/projekte/junior-ranger-im-pfaelzerwald. Für Informationen zu den Junior Rangern ist Micaela Mayer, Bildung für nachhaltige Entwicklung im UNESCO-Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen in der Geschäftsstelle in Lambrecht, per E-Mail an m.mayer@pfaelzerwald.bv-pfalz.de erreichbar.

Das Projekt wird unterstützt vom Land Rheinland-Pfalz.