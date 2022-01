Heidelberg – Neue historische Erlebnisführungen am 4. und 5. Februar

Heidelberg / Metropolrgion / Rhein-Neckar(red/ak) – Das Land Baden-Württemberg hat angekündigt, am heutigen Donnerstag eine neue Corona-Verordnung zu beschließen. Mit dieser will das Land auch zum Stufenplan zurückkehren. Die Verordnung soll am morgigen Freitag, 28. Januar 2022, in Kraft treten. Nach den aktuellen Grenzwerten würde damit ab Freitag die Alarmstufe I gelten. In Reaktion auf ... Mehr lesen »