Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Vorführung im Choreographischen Centrum Heidelberg, Hebelstr. 9, 69115 Heidelberg.

28.1.2022 / 19:00 Uhr / CC-HD



VIDEOINSERAT

Heddesheim VR Bank Rhein-Neckar Nachhaltigkeit mit Streuobstwiese

Renan Martins – Choreograph und Performer

Renan Martins ist ein brasilianischer Choreograph und Performer, der in Heidelberg (Deutschland) lebt.

Mit 16 Jahren begann er mit dem Tanzstudium am Centro de Movimento Deborah Colker (Rio de Janeiro). Ein Jahr später trat er der SEAD (Salzburg Experimental Academy of Tanz), Österreich. 2010 wurde er bei P.A.R.T.S in Brüssel aufgenommen, wo er mit der Entwicklung seiner eigenen Arbeit als Choreograph begann. Renan Martins arbeitete auch als Tänzer für Iztok Kovac, Anne Teresa de Keersmaeker, Ceren Oran, Daniel Linehan, u.a. Seit 2013 ist er Mitglied der belgischen Firma Damaged Goods/Meg Stuart.

Renan Martins neueste Kreation – Hélio – ist eine Ode an das Leben von Hélio Martins de Souza, einem brasilianischen Standardtänzer und Großvater mütterlicherseits des Choreographen.

Renan Martins arbeitet mit den Themen Authentizität, Originalität und Aneignung und stellt sich der Herausforderung, mit dem 50 Jahre alten Musikstück Drumming des nordamerikanischen Komponisten Steve Reich zu arbeiten. Wie in einer inneren Expedition bewegt er sich durch ein persönliches Archiv von Volks-, Gesellschafts- und Poptänzen, während er mit seiner eigenen Erfahrung als Tänzer in Europa in den letzten 15 Jahren in Dialog tritt.

Choreography and performance: Renan Martins / Choreographic Assistant: Helena Araújo / Dramaturgy: Ana Rocha / Lights: Luisa L’Abbate / Music: Drumming by Steve Reich played by Colin Currie Group, Synergy Group Vocals & Colin Currie / Production: Sekoia Artes Performativas /Support: Bolsa de Criação – O Espaço do Tempo/BPI – Fundação “la Caixa, Choreographisches Centrum Heidelberg, Armazém 22/Kale Companhia de Dança.

Der Eintritt ist frei. Bitte per mail anmelden: info@cc-hd.de

Quelle: Bernhard Fauser