Speyer – Hühner gestohlen – Zeugen gesucht!

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie jetzt bekannt wurde, brachen Unbekannte in der Nacht von 19.01.2022 auf 20.01.2022 in ein Tiergehege im Boligweg und entwendeten mehrere Hühner. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Boligweg beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der. Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.



